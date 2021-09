Busquets: «Mondiale ogni due anni? Nessuno si preoccupa dei giocatori»

Sergio Busquets ha commentato l’idea di disputare i Mondiali di calcio ogni due anni: le parole del centrocampista

«Sul Mondiale ogni due anni non abbiamo molto da dire. Vediamo solo che il programma sta diventando più fitto e non si preoccupano dei giocatori. Vogliono più Europei, più Mondiali, più Mondiali per club, più partite di campionato, più partite per ogni competizione. Ci sarà un momento in cui i giocatori esploderanno perché le partite sono sempre più impegnative e abbiamo meno tempo per riposarci. E’ molto difficile da gestire, come abbiamo visto di recente con questa pandemia. Quindi tutto questo avrà delle conseguenze, sarebbe necessario organizzare un incontro e ascoltare tutte le parti».