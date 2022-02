Cagliari, Mazzarri spera di recuperare Baselli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari giocherà contro il Torino un altro match importante per continuare la lotta salvezza: Mazzarri conta di recuperare Baselli

Mazzarri sta preparando la sfida al Torino, sfida importante per continuare a mettere punti in cascina per la salvezza. Il tecnico dei rossoblù conta anche di recuperare alcuni degli infortunati.

Lovato ormai recuperato sarà al centro della difesa, Nandez non sarà della partita mentre la speranza è quella di recuperare Baselli. L’ex granata potrebbe essere l’uomo in più per la mediana dei sardi, lo riporta Tuttosport.