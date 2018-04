Cagliari vs. Cagliari: il confronto con l’anno scorso spiega la lotta salvezza

Zona salvezza: la classifica di quest’anno a confronto con quella della passata stagione dopo 30 giornate. Emblematico il dato del Cagliari, passato da +18 a +5 nei confronti del Crotone nel giro di un solo anno

La classifica di Serie A dice molte cose. Non tutto, certo, ma di sicuro moltissimo. In particolar modo se raffrontassimo la classifica attuale, arrivati ormai praticamente alle soglie della 31ª giornata di campionato, con quella di esattamente un anno. Al di là dei dati di vertice (per dire, la Juve ha 4 punti in più dell’anno scorso e, non guarda caso, attualmente guida la classifica esattamente di 4 punti sul Napoli), sono particolarmente interessanti soprattutto quelli relativi alla bassa classifica, lì dove la lotta per non retrocedere rischia di diventare più vissuta che mai. Il Crotone terzultimo in classifica adesso (e quindi a rischio retrocessione) con 24 punti, un anno fa addirittura ne aveva ben 7 in meno (17): nelle ultime giornate poi un incredibile sprint finale gli permise di raggiungere un insperata salvezza a danno dell’Empoli. C’è da dire però che, sempre un anno fa, lo stesso Crotone occupava la medesima piazza di oggi, ovvero la diciottesima.

In sostanza: la quota salvezza rischia di alzarsi non di poco ed infatti, se l’anno scorso i giochi parevano circoscritti più o meno a quattro squadre circa (il Crotone, più le tre retrocesse), oggi almeno sette squadre rischiano. Tra queste il Chievo ed in modo particolare pure il Cagliari, a quota 29 punti. I sardi sono una delle squadre che rispetto alla passata stagione ha fatto registrare il saldo negativo peggiore: un anno fa i rossoblu erano a quota 35 punti, quest’anno invece ne fanno registrare 6 in meno. Non è tutto però, perché proprio il dato del Cagliari è emblematico della spietata lotta per non retrocedere di questa stagione: un anno fa la squadra allora guidata da Massimo Rastelli era a +18 sulla terzultima (il Crotone appunto), oggi è appena +5 sulla stessa. E dire che domenica c’è lo scontro diretto col Verona (leggi: CAGLIARI: SENZA CEPPITELLI È UNA MALEDIZIONE: ECCO PERCHÈ) che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola.

Serie A 2017/2018 vs. Serie A 2016/2017 dopo 30 giornate

Juventus 78 (+4)

Napoli 74 (+10)

Roma 60 (-8)

Inter 59 (+4)

Lazio 57 (-3)

Milan 51 (-3)

Sampdoria 47 (+3)

Atalanta 47 (-11)

Fiorentina 47 (-4)

Torino 42 (+1)

Bologna 35 (+1)

Genoa 34 (+5)

Udinese 33 (-4)

Chievo Verona 29 (-9)

Sassuolo 29 (-2)

Cagliari 29 (-6)

SPAL 26 (in Serie B)

Crotone 24 (+7)

Hellas Verona 22 (in Serie B)

Benevento 13 (in Serie B)