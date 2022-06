Conferenza stampa Liverani: «Mercato? C’è condivisione con la società»

Fabio Liverani, neo allenatore del Cagliari, si è presentato in conferenza stampa questa mattina e ha parlato della prossima stagione

Fabio Liverani, neo allenatore del Cagliari, si è presentato in conferenza stampa questa mattina e ha parlato della prossima stagione. Le sue dichiarazioni:

MERCATO IN ENTRATA – «Leggo dei nomi su richieste dell’allenatore, c’è condivisione con la società, devono avere tutte le componenti tecniche, caratteriale ed economiche. Sicuramente oggi chi arriva è perché lo vogliono tutti. Il mercato è difficile, ma fate tanti nomi e non sbagliate mai. Aspettiamo a fine mese, ci manca un’autorizzazione per il centro sportivo con una bella tribuna ampia, apriremo al tifoso il ritiro del Cagliari ad Asseminello così vedrà quale sarà il nuovo progetto»

SERIE B – «Ogni campionato ha le proprie difficoltà, posso garantire che la squadra avrà voglia di vincere tutte le partite e lotterà in ogni gara. La gioia più grande è ricostruire l’identificazione tra squadra e tifosi»

