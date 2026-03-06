Cagliari, i convocati per il Como: doppia assenza pesante per Pisacane! Dovrà rinunciare a questi due big

Cagliari, i convocati per il Como: due assenze pesanti per Pisacane! La lista completa per il match della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Domani pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, la caldissima cornice della Unipol Domus farà da teatro a un incrocio delicatissimo: il Cagliari ospiterà il Como, in una gara valevole per la 28ª giornata di Serie A. Un appuntamento assolutamente da non fallire per la compagine isolana, chiamata a sfruttare il calore del proprio pubblico per tentare di conquistare l’intera posta in palio.

Le scelte del mister e la diramazione della lista

A poche ore dal fischio d’inizio, Fabio Pisacane ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Il tecnico ha lavorato duramente in settimana sul campo d’allenamento per preparare la partita nei minimi dettagli, ma la lettura dell’elenco dei giocatori a disposizione ha immediatamente evidenziato alcune criticità.

Difesa ed estro: i pesanti forfait in casa sarda

Per l’impegnativa sfida contro i lombardi, infatti, la rosa del Cagliari dovrà fare i conti con defezioni di assoluto rilievo. Non figurerà a referto Yerry Mina. L’assenza del baluardo sudamericano priverà la retroguardia rossoblù di preziosa leadership, grande fisicità e abilità nel gioco aereo, costringendo lo staff a ridisegnare la linea a protezione della porta.

Oltre al difensore, il mister dovrà rinunciare anche a Gianluca Gaetano. Un’assenza che si farà certamente sentire soprattutto nella trequarti avversaria, togliendo alla manovra sarda quell’estro, quella visione di gioco e quella capacità di inserimento che spesso si sono rivelati decisivi nel corso di questa annata.

Le contromisure per la gara

Nonostante i forfait di Mina e Gaetano, il resto del gruppo squadra è stato regolarmente precettato per la gara. L’allenatore è ora chiamato a varare le giuste contromisure tattiche, affidandosi allo spirito di sacrificio del collettivo per superare il Como.