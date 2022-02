Cagliari, disavventura per la compagna di Keita dopo la Coppa d’Africa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Disavventura per la compagna dell’attaccante del Cagliari Keita Baldè dopo la coppa d’Africa appena conclusa: ecco cosa è successo

Brutta disavventura per Simona Gualtieri, compagna dell’attaccante del Cagliari Keita Baldè fresco vincitore della coppa d’Africa con il suo Senegal. Il fatto è accaduto quando la ragazza ha raggiunto l’attaccante in Senegal per festeggiare la vittoria del torneo, ecco le sue parole tramite i social.

MESSAGGIO – «Per tutte le persone che mi stanno contattando su whatsapp, volevo dire che sono viva ma purtroppo arrivata in Senegal mi hanno rubato il telefono e solo oggi, al rientro in Italia, sono riuscita a recuperare un nuovo telefono. Tuttavia, non ho ancora whatsapp»