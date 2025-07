Cagliari Galatasaray 1-3: sconfitta per i rossoblù di Pisacane a Linz. Il racconto della sfida

Cagliari Galatasaray 1-3: sconfitta per i rossoblù di Pisacane a Linz. Il racconto della partita e le ultimissime

Nella suggestiva cornice della Raiffeisen Arena di Linz, in Austria, Cagliari e Galatasaray si sono affrontati in una vibrante amichevole estiva, valida come secondo test precampionato per entrambe le squadre. Il match, disputato il 23 luglio alle 19:30, ha visto prevalere i turchi con il punteggio di 3-1, ma non sono mancati spunti interessanti da parte dei rossoblù di Fabio Pisacane.

Cronaca del match

Cagliari parte con coraggio e trova il vantaggio al 16′ grazie a Michel Adopo, abile a sfruttare un cross perfetto di Zortea e insaccare di testa sul palo interno. La gioia dura poco: al 19′ Sallai pareggia i conti con un tiro ravvicinato che sorprende Caprile. Il Galatasaray prende il controllo e al 30′ ribalta il risultato con Baris Yilmaz, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva e battere il portiere sardo con un diagonale preciso.

Nel secondo tempo, nonostante i numerosi cambi, il ritmo resta alto. Al 58′ arriva il terzo gol turco: Unyay, classe 2007, svetta su Zortea e insacca di testa su calcio piazzato. Cagliari prova a reagire con Luvumbo, tra i più vivaci, che colpisce un palo e crea diverse occasioni, ma il risultato non cambia.

Sintesi e spunti tattici

Per Fabio Pisacane, questa sfida ha rappresentato un banco di prova importante contro una squadra di caratura internazionale. Il modulo iniziale 3-5-2 ha mostrato buone trame offensive, soprattutto sugli esterni con Zortea e Luvumbo, ma ha evidenziato anche qualche lacuna difensiva nella gestione degli spazi centrali.

Il Galatasaray, guidato da Okan Buruk, ha confermato la propria solidità e profondità di rosa, con giocatori come Torreira, Zaniolo e Morata che hanno dato qualità e ritmo alla manovra.

Nonostante la sconfitta, Cagliari ha mostrato segnali incoraggianti in vista della nuova stagione. La capacità di creare occasioni contro un avversario blasonato come il Galatasaray è un buon punto di partenza. La Raiffeisen Arena ha ospitato una serata di calcio internazionale ricca di emozioni, con circa 100 tifosi sardi presenti sugli spalti a sostenere la propria squadra