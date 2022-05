Cagliari, i tifosi spingono la squadra verso la Salernitana

I tifosi del Cagliari hanno esposto un lungo striscione davanti allo stadio, con la scritta: «Tutti a Salerno»

I tifosi del Cagliari, attraverso striscioni appesi intorno allo stadio Unipol Domus ma anche in varie parti delle città e nei cavalcavia delle strade, chiamano a raccolta tutto il popolo rossoblù in vista del match decisivo per la salvezza contro la Salernitana.

Come da foto gli striscioni appesi recitano la scritta «TUTTI A SALERNO!». La tifoseria del Cagliari crede ancora nella salvezza e vuole far sentire tutto il supporto e il calore alla squadra nella complicata quanto decisiva trasferta contro la Salernitana.