Cagliari in cerca di un nuovo ds: spunta anche Sabatini. I dettagli

Il Cagliari cerca il nuovo ds dopo l’addio di Capozucca. Per i rossoblù spunta anche la candidatura di Walter Sabatini

Si stanno spendendo diversi nomi in queste ore per il nuovo ds del Cagliari, ma solo uno ha un fascino particolare, come scrive oggi Tuttosport.

E’ un nome che per esperienza e competenza potrebbe essere quello dell’uomo giusto per la dirigenza sarda: Walter Sabatini. Dopo aver chiuso in modo burrascoso la sua esperienza campana con la Salernitana – coronata dalla salvezza – il dirigente italiano è libero di accasarsi altrove.