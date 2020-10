Joao Pedro ha offerto anche oggi una prova convincente: suo il gol del 4-2 che ha chiuso la gara contro il Crotone

Joao Pedro si conferma sempre di più leader tecnico di questo Cagliari. L’attaccante brasiliano ha messo a segno il gol del 4-2 contro il Crotone nella bella vittoria ottenuta oggi.

Joao Pedro raggiunge per marcature in Serie A con la maglia del Cagliari una leggenda rossoblu come Luis Oliveira.