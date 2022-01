Cagliari, Mazzarri: «Due punti buttati via, ma la strada è quella giusta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le dichiarazioni di Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN al termine della partita tra Cagliari e Fiorentina.

LA PARTITA – «Peccato, abbiamo buttato via due punti che ci avrebbero fatto molto comodo. Siamo vivi, i ragazzi stanno giocando bene. Devo fare i complimenti ai giovani e chi, come Lovato, Bellanova e Grassi è sceso in campo dopo aver avuto il Covid senza neanche un allenamento».

RABBIA – «Abbiamo pareggiato con una squadra molto forte ma dobbiamo imparare a chiudere prima le partite. Più aggressività. Il gol preso in contropiede nonostante la superiorità? Cosa abbiamo combinato. Parlerò con loro. Io so chi è che ha commesso una leggerezza pazzesca. Non si può perdere un pallone così quando si fa tutto meno di quello che si è fatto. Magari andava affrontato prima Sottil. Non si può fare così in Serie A».

CAGLIARI CAMBIATO – «Da quando ho potuto prendere delle decisioni sono cambiate alcune cose. Purtroppo abbiamo perso troppi punti nel girone di andata. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente».