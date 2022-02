Cagliari, Mazzarri: «Squadra con la S maiuscola dopo un girone buttato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Torino: le parole

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino.

SQUADRA – «I ragazzi stanno giocando bene, col Napoli avevamo creato ancora più occasioni. Questa squadra pressa, ha coraggio, si da poco spazio agli avversari, siamo una squadra con la S maiuscola e dobbiamo continuare così fino alla fine perché abbiamo buttato un girone d’andata e ora siamo a rincorrere una salvezza con le altre, mai distrarsi e ora pensiamo alla Lazio, anche se i ragazzi meritano un giorno di riposo».

CAMBIO GIOCO – «Siccome il gallo in casa è un trascinatore, non volevo lasciare Lovato proprio solo e allora ho messo Grassi a fare un po’ da schermo davanti perché loro per come eravamo messi lanciavano spesso su Bellotti e poi arrivavano le due punte con i mediani. Joao Pedro l’ho messo dalla parte di Rodriguez e avevo messo Gaston davanti a Bremer a fare quello che doveva fare Marin e Marin è diventato la mezz’ala. Quando la palla l’aveva il portiere stavamo 3-5-1-1. Poi è entrato Pavoletti e l’ho messo su Bremer e li siamo andati ancora meglio. Merito di tutti».

