Cagliari Milan, il sindaco Truzzu ribadisce: «Non siamo una città razzista»

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha commentato ai microfono di Videolina l’episodio di razzismo che ha coinvolto Maignan e Tomori nel match contro il Milan.

LE PAROLE – «Cagliari non è sicuramente una città razzista, è una città accogliente che ha sempre dimostrato grande generosità e disponibilità. Non può essere che per qualche idiozia di alcuni tifosi, passi tutta la tifoseria e tutta la città. Forse se diamo troppo importanza facciamo il gioco di certe persone. Noi da sempre, sin dai tempi di Gigi Riva, subiamo cori di ogni genere e di ogni tipo e non mi sembra che ogni volta ci sia un’indignazione pari a questa. Non consideriamo gli idioti e andiamo avanti con tanti esempi positiva che porta avanti la città e la stessa società che si è impegnata per un tifo sano e per i valori reali dello sport».