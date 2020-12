Cagliari, Nandez e Pereiro tornano negativi al Coronavirus

Nahitan Nandez e Gaston Pereiro sono tornati negativi al Coronavirus e quindi sperano di poter tornare arruolabili per il match contro l’Inter

Buone notizie per Eusebio Di Francesco in vista del match contro l’Inter di domenica alle 12.30. Dopo Simeone anche Nahitan Nandez e Gaston Pereiro sono tornati negativi al Coronavirus.

Già domani i due giocatori svolgeranno gli accertamenti medici di rito per provare ad essere a disposizione per la sfida di ai nerazzurri. Possibile aspettarsi una convocazione, difficile pensare di vederli in campo.