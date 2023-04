Cagliari, Pusceddu: «Segna solo Lapadula, per i playoff…»

Le parole di Vittorio Pusceddu, ex terzino e laterale del Cagliari, sulla stagione della squadra rossoblù in Serie B

Vittorio Pusceddu ha parlato del Cagliari a La Nuova Sardegna.

PAROLE – «Il Cagliari non è secondo a nessuno come valori: questo mi dà buone speranze anche in vista dei playoff per la Serie A. L’importante è che la squadra vinca la prossima sfida con la Ternana, è fondamentale tornare a vincere per piazzarsi nella migliore posizione possibile. Il quarto posto è ancora alla portata: sarebbe importante per saltare il primo turno. Il problema è che sta segnando solo Lapadula: abbiamo il capocannoniere del torneo, ma siamo al sesto posto: ci mancano gli inserimenti e qualche gol in più dai centrocampisti. E magari dai difensori».

