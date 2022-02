ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari affonda l’Atalanta con la doppietta di Pereiro: senza Joao Pedro è l’uruguaiano a dare speranze salvezza

Il Cagliari affonda l’Atalanta al Gweiss Stadium e lo fa con la super prestazione di Gaston Pereiro.

L’uruguaiano non fa rimpiangere l’assenza di Joao Pedro e per la prima volta si carica il Cagliari sulle spalle. Ora può essere un’arma in più per la salvezza.