Cagliari, scelto il progetto per il nuovo stadio – FOTO

E’ stato scelto il progetto di Sportium, tra tutti quelli proposti per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari

Quella di quest’anno è stata una stagione travagliata per tutti i tifosi del Cagliari. La vittoria in rimonta sull’Udinese di Massimo Oddo ha dato un po’ di respiro ai ragazzi di Diego Lopez. Tuttavia la strada per la salvezza è ancora lunga e, nonostante i cinque punti di margine sulla terzultima a sei giornate dalla fine, bisognerà lottare fino alla fine per restare in Serie A.

Tuttavia i supporters rossoblù possono sorridere in vista delle prossime stagioni. E’ notizia di oggi, infatti, l’approvazione da parte della giuria tecnica del progetto per il nuovo stadio. Molte le proposte prese in esame, ma alla fine la scelta è ricaduta su quella presentata dal consorzio Sportium. Ora ci sarà una fase di approfondimento degli aspetti operativi e contrattuali, e poi si potrà iniziare con i lavori. Questo il tweet del Cagliari per annunciare la svolta!