Cagliari, sirene di mercato per Marin: prima la salvezza

Razvan Marin vuole ripetersi: a otto partite dalla fine vuole diventare determinante per la salvezza, esattamente come lo scorso anno

Il Cagliari si sta giocando in queste ultime partite la salvezza in Serie A. Per Mazzarri uno degli uomini chiave è Marin.

Il centrocampista rumeno è sempre uno dei migliori per il lavoro che svolge nella mediana rossoblù. Su di lui non mancano le sirene di mercato, tra cui in casa Milan che lo vedrebbe come sostituto di Kessié. Prima, però, la salvezza. Lo riporta L’Unione Sarda.