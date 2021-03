Cagliari: Sottil, Tramoni e Ceppitelli continuano ad allenarsi a parte

Doppia seduta per il Cagliari ad Asseminello in vista del match contro il Verona di sabato prossimo: questo il report del club rossoblù

«Doppia seduta di allenamento per il Cagliari oggi ad Asseminello. Nel corso della mattinata la squadra agli ordini del mister Semplici, coadiuvato dal suo staff, è stata impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso palla in campo ridotti, seguite da prove di situazioni tattiche offensive. Infine, partita a campo ridotto.

La sessione pomeridiana ha visto i rossoblù svolgere un lavoro atletico a circuiti e quindi disputare una serie di partitelle. Personalizzato per Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Mattéo Tramoni. Domani mattina, venerdì 26 marzo, si torna in campo per un’altra seduta di allenamento».