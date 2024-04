Cagliari Verona: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Verona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Verona. Altra sfida salvezza in questa giornata di campionato. Entrambe le squadre si trovano a pari punti e la posta in palio è importante per staccarsi dalla zona rossa. Nell’ultima giornata Ranieri e Baroni hanno trovato una sconfitta, quindi serve dare una risposta per questo finale di stagione. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Wieteska, Augello; Deiola, Makoumbou; Luvumbo, Gaetano, Jankto; Lapadula. All. Ranieri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

Cagliari-Verona: orario e dove vederla

Cagliari-Verona gara delle ore 15:00 del lunedì di Pasquetta, che continuerà la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201), in 4k e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.