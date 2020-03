Cagliari, Zenga: «Stop Serie A? Rispetto per i lavoratori»

Zenga promuove il proseguimento della Serie A: le parole dell’allenatore del Cagliari sullo stop del campionato chiesto da alcuni calciatori

Stop alla Serie A? Walter Zenga non ci sta. Il nuovo allenatore del Cagliari ha commentato così l’ipotesi di fermare il campionato per l’emergenza Coronavirus, come richiesto dall’AIC.

«Tanti LAVORATORI devono continuare a portare il pane a casa e non possono scegliere di fermarsi. Per rispetto verso di loro e verso il nostro popolo, noi continuiamo ad allenarci in silenzio per preparare le prossime gare».