Caicedo sbeffeggia la Roma sui social dopo il duro ko contro l’Inter: «Molto Malen Malen». Le parole dell’ex Lazio

Caicedo provoca la Roma dopo il 5‑2: «Molto Malen Malen». Il commento dell’ex giocatore della Lazio social fa discutere

La Roma lascia San Siro con una sconfitta pesante: il 5‑2 incassato contro l’Inter fotografa una gara in cui i nerazzurri hanno preso il controllo nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Il risultato, maturato soprattutto nella seconda metà di gioco, ha evidenziato il divario di intensità e qualità mostrato dalla squadra di Cristian Chivu nei momenti decisivi del match.

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Per i giallorossi si tratta di un ko che pesa sia sulla classifica sia sul morale. La formazione di Gian Piero Gasperini aveva retto bene l’urto iniziale, trovando anche il modo di rientrare in partita, ma nella ripresa è stata travolta dall’Inter, capace di alzare i ritmi e chiudere la sfida con un passivo importante. Una battuta d’arresto che rischia di lasciare strascichi nelle prossime settimane.

A rendere ancora più amaro il post‑partita ci ha pensato Felipe Caicedo. L’ex attaccante della Lazio, protagonista in passato nei derby della Capitale, ha commentato ironicamente il risultato sui social, riaccendendo la rivalità con la Roma. Un messaggio breve ma pungente, che sottolinea il momento complicato dei giallorossi e alimenta il consueto clima di sfottò tra le due tifoserie

SUI SOCIAL DOPO INTER-ROMA – «Molto Malen Malen».