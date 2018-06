Cairo e il mercato: «Sarò un Toro Verissimo. Teniamo i migliori. Zaza…»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha fatto il punto sul mercato dei granata. Da Zaza a Verissimo, ecco le parole del numero uno

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del calciomercato del Toro facendo il punto della situazione. Bruno Peres è in arrivo e può raggiungerlo anche Lucas Verissimo. Il difensore è vicino ai granata e il patron si è sbilanciato ad Alanews: «Se sarà un Torino Verissimo? Io spero di sì». Nel mirino del Toro c’è anche Simone Zaza. Il presidente è apparso meno ottimista, anzi, sembra aver chiuso le porte all’arrivo del giocatore che formerebbe una grande coppia con Belotti: «Non credo. Giocheremo con il 3-5-2 e abbiamo bisogno di due titolari e di due buone alternative».

Prosegue il presidente granata: «In rosa abbiamo tanti elementi di spessore e tanti giovani che dobbiamo valorizzare. Ci sono Belotti, Niang, Iago Falque, Ljajic, ma anche Edera e Berenguer». Verità o strategia? L’interesse per Zaza c’è ma il Valencia ha chiesto 20 milioni. Situazione in evoluzione. Intanto il patron del Toro non vuole fare proclami ma vuole fare le cose per bene: «Vogliamo fare un buon campionato ma senza proclami. Teniamo i migliori. L’anno scorso siamo andati vicinissimi all’Europa League, con un ottimo girone di ritorno. Abbiamo fiducia in Mazzarri. E’ un ottimo allenatore e lo ha già dimostrato. Dopo un inizio non semplice si è ambientato molto bene al Toro». Chiosa sui granata al Mondiale: «Si stanno comportando bene. Niang ha bagnato l’esordio con un gol contro la Polonia, anche Ljajic si sta facendo ben valere con la sua Serbia. Purtroppo mancano gli italiani». Eh già…