Cairo punge Bava: «Chiedetelo a lui perché abbiamo perso Lucca»

Tramite un commento sui social Urbano Cairo punge Massimo Bava riguardo il passato di Lorenzo Lucca

Urbano Cairo riserva una stoccata al suo ex responsabile del settore giovanile Massimo Bava. Il presidente del club granata, infatti, ha risposto in maniera piccata a un utente che gli chiedeva come mai i granata avessero perso il controllo di Lorenzo Lucca.

Il bomber classe 2000 del Pisa, che piace a tantissime big del nostro calcio è cresciuto nel settore giovanile granata, che lo ha ceduto di fatto due volte, nel 2015 e poi ancora nel 2020. «Chiedilo a Massimo Bava», ha scritto Cairo.