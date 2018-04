Calabria: violenza tra genitori durante la partita dei figli nel campionato regionale giovanissimi. I due uomini sono stati puniti col Daspo

Violenza durante una gara del campionato regionale categoria giovanissimi della Calabria. E’ successo domenica scorsa, quando due genitori che stavano assistendo alla partita dei figli, Pro Cosenza-Marca, sono venuti alle mani. Come riportato da Ansa, i due hanno iniziato a litigare poi si sono presi a pugni. Quindi sono stati divisi da altri genitori e dagli agenti delle volanti intervenuti su richiesta di un poliziotto libero dal servizio presente sugli spalti. Entrambi sono stati medicati nell’infermeria del campo e identificati dalla polizia. I giovanissimi calciatori, visibilmente scossi, durante la colluttazione hanno interrotto la partita per alcuni minuti.

I due uomini sono sono stati sanzionati con un Daspo dal questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, e non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un anno. Come affermato in una nota della Questura, «si è ritenuto di dare un segnale forte per evitare il ripetersi di tali situazioni. I genitori, che devono essere d’esempio, hanno avuto un comportamento non consono».