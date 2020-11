Calcio Estero NEWS LIVE: Guardiola rinnova? Hazard è ancora positivo al Covid-19

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Manchester City – Per Pep Guardiola è possibile che si sia aperto un ciclo in stile Ferguson al Manchester United o Wenger all’Arsenal. A scriverlo è il Telegraph, secondo cui l’allenatore catalano non sarebbe contrario ad un prolungamento del contratto addirittura fino al 2025. Attualmente l’accordo in scadenza, ma si sta lavorando per rinnovarlo. E per i tabloid la durata potrebbe essere proprio questa: è al quinto anno e potrebbe restare per altri quattro

Spagna, le parole di Moreno – Parla il giocatore delle Furie Rosse: «Siamo venuti per la vittoria, la squadra ha avuto delle possibilità ma non è riuscita a concretizzarle. Martedì abbiamo una partita difficile, avremo le nostre opzioni per qualificarci. La squadra arriva e generare occasioni, è così. Abbiamo trovato il gol e siamo andati a cercare il secondo, ma era un po’ tardi. Se giochiamo così contro la Germania finiremo per fare gol».

Real Madrid, Hazard positivo – Eden Hazard è ancora positivo al COVID-19. Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez infatti ha spiegato che dopo gli ultimi test, l’ex Chelsea è risultato ancora positivo al Coronavirus e non potrà dunque unirsi alla nazionale. Il Real Madrid intanto spera di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato.

Spagna, Sergio Ramos supera Buffon – Serata dolceamara per Sergio Ramos che giocando la sua 177esima partita con la Nazionale spagnola contro la Svizzera ha superato Gianluigi Buffon nella classifica dei giocatori europei con più presenze a livello internazionale.