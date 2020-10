Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo.

Shaqiri positivo – Con una nota ufficiale, la Federcalcio svizzera ha annunciato la positività di Xerdan Shaqiri. Si tratta del terzo giocatore del Liverpool a risultare positivo dopo Sadio Mané e Thiago Alcantara.

Joao Mario a Lisbona – L’Inter ha chiuso la cessione in prestito di Joao Mario allo Sporting Lisbona, il giocatore in queste ore si sta sottoponendo alla visite mediche.

Sancho, rimorso United – Il giornalista David Ornstein di The Athletic segnala che Jadon Sancho era l’obiettivo primario del Manchester United per questa sessione di mercato ma i Red Devils non sono mai stati davvero vicini al suo acquisto dal Borussia Dortmund.

Rescissione per Welbeck – Il Watford ha annunciato che ha rescisso il contratto dell’attaccante Danny Welbeck.