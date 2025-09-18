Calcio femminile, la Roma si gioca la Champions: a Lisbona per ribaltare lo Sporting. La squadra di Rossettini vuole raggiungere il League Stage

«Dobbiamo fare un’impresa». Non usa mezzi termini Luca Rossettini, allenatore di una Roma chiamata a una notte da leoni. Oggi, giovedì, alle 17:30 (con diretta sul canale YouTube del club), le giallorosse si giocheranno a Lisbona l’accesso alla fase a campionato della Champions League femminile. L’avversario è lo Sporting, forte del successo per 2-1 ottenuto la scorsa settimana al Tre Fontane. Un risultato maturato a causa di un clamoroso blackout nei minuti di recupero, che ora costringe la Roma a una rimonta complicata in novanta minuti infuocati.

La ricetta del tecnico per ribaltare il risultato è chiara e si concentra sulla mentalità. «Non mi aspetto un atteggiamento diverso loro ma una voglia diversa nostra», ha spiegato Rossettini, chiedendo «massima concentrazione, senza quei cali che ci hanno penalizzato tanto nel match d’andata». In quei cinque minuti fatali, le portoghesi sfruttarono al meglio due indecisioni difensive, un lusso che a questi livelli non è concesso. Per questo la Roma, che crede fermamente nella qualificazione, dovrà scendere in campo con un altro spirito. «Serve più fame dello Sporting per ribaltarla, e poi consapevolezza della nostra identità e del nostro modo di voler giocare. Quando ci è mancato il coraggio ha preso una piega diversa la partita».

Sul fronte della formazione, Rossettini recupera un pezzo importante come Viens, che rientra tra le convocate, mentre Dragoni resta ai box. I dubbi tattici, soprattutto sulla difesa a tre o a quattro, verranno sciolti solo domattina. Ci sono però delle certezze: il blocco composto da Lukasova, Di Guglielmo, Greggi e Giugliano formerà la spina dorsale della squadra. A centrocampo è sicura del posto Rieke, così come Haavi sulla fascia sinistra. Davanti, scalpita Corelli, la cui “fame” è molto apprezzata dal tecnico, in ballottaggio con Pilgrim per una maglia da titolare.