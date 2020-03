L’Ajax spera di riabbracciare Davy Klaassen: i Lancieri spingono per il ritorno del centrocampista in Olanda

L’Ajax sta già programmando le manovre in entrata in vista della sessione di mercato estiva. Uno degli obiettivi per il centrocampo risponde al nome di Davy Klaassen, vecchia conoscenza dei Lancieri.

A rivelare l’indiscrezione è De Telegraaf. La testata olandese ha aggiunto che il club si è già mosso per avviare i primi contatti per il centrocampista, oggi in forza al Werder Brema.