Calciomercato, Atalanta: Cornelius ad un passo dal Bordeaux

Il Bordeaux, dopo aver preso Karamoh dall’Inter, sembra essere vicinissima all’attaccante dell’Atalanta Andreas Cornelius

Ultime ore di calciomercato per alcune nazioni, tra cui Spagna, Francia e Germania. Le società dei vari campionati stanno chiudendo le ultime trattative, puntando anche ai giocatori della Serie A. Tra queste c’è il Bordeaux che ha fatto spese in Italia in queste ore, prendendo prima Yann Karamoh in prestito dall’Inter e poi il centravanti dell’Atalanta Andreas Cornelius. Il giocatore danese era finito ai margini della squadra, tanto da far scoppiare un caso dopo le parole del suo agente.

Negli ultimi giorni, erano diverse le squadre finito sull’attaccante, classe 1993, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bordeaux avrebbe vinto la concorrenza. Il club francese, difatti, sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa con la dirigenza bergamasca per un prestito con diritto di riscatto fissato 5 milioni di euro. Il giocatore, che ieri ha sbagliato uno dei due rigori che hanno condannato l’Atalanta ad abbandonare l’Europa League, dunque, potrebbe a breve lasciare la Dea e l’Italia.