Calciomercato Atalanta, idea Pinamonti sempre viva: pronta la nuova accelerata

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri non abbandonano la pista Pinamonti e sarebbero pronti a ad accelerare nuovamente

L’Atalanta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non molla la pista che porta ad Andrea Pinamonti. Al momento l’attaccante è stato messo in stand-by, ma la possibile cessione di Muriel alla Roma potrebbe riaprire tutto. Gasperini non ha mai nascosto di voler rinforzi in avanti, e l’interista sarebbe il suo preferito.

Lo stesso Pinamonti si sente pronto al salto di qualità e pensa che all’Atalanta potrebbe essere la scelta giusta per la sua carriera dato che il gioco di Gasp esalta il lavoro e la produzione degli attaccanti. La Dea si prepara a tornare a trattare con l’Inter, magari forte dei nuovi fondi derivanti dalla cessione di Muriel.