Lookman e Koopmeiners: il PREZZO dell’Atalanta sul mercato (senza scendere a compromessi)

Calciomercato Atalanta, ecco il PREZZO dei nerazzurri nei confronti sia di Teun Koopmeiners che Ademola Lookman. La situazione

L’Atalanta e le cessioni: cambiano gli anni, ma la sostanza è sempre la stessa. Che i nerazzurri devono per forza vendere un loro pezzo pregiato? Assolutamente no (in quanto la Dea, parlando di bilanci, non ha bisogno di cessioni forzate), bensì di ricevere l’ennesima grande plusvalenza con cui reinevstire e potenziare la squadra.

I nomi sono quelli di Ademola Lookman e Teun Koopmeiners: l’eroe di Dublino è il primo che potrebbe partire; mentre per il secondo occorrerà valutare la situazione. La domanda però sta in un minimo comune denominatore: il prezzo. Infatti per entrambi l’Atalanta chiede 60 milioni di euro l’uno, senza scendere ne a compromessi ne tanto meno a contropartite tecniche.