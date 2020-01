Calciomercato Atalanta, si guarda in casa Samp per sostituire Barrow

Calciomercato Atalanta, il club orobico guarda in casa Samp per sostituire Barrow con un altro elemento sul fronte offensivo

Musa Barrow è sempre più vicino al trasferimento al Bologna. Le parti stanno lavorando all’intesa ormai da giorni e, nelle prossime ore, dovrebbe definirsi il passaggio dell’attaccante gambiano in rossoblù.

E così l’Atalanta potrebbe sostituirlo nella rosa di Gasperini con un altro elemento offensivo. Si tratta di Gianluca Caprari, per il quale – secondo La Gazzetta dello Sport – non viene però presa in considerazione l’ipotesi dell’arrivo dalla Samp con la formula del prestito secco.