Calciomercato Atalanta, sirene tedesche per Gosens

Calciomercato Atalanta, sirente tedesche per Gosens: un grande club della Bundesliga ha messo gli occhi sull’esterno nerazzurro

Robert Gosens è uno dei giocatori più silenziosi, ma altrettanto importanti nello scacchiere di Gasperini. Il gioco sulle fasce dell’Atalanta esalta sia lui che Castagne. Su Gosens però avrebbe messo gli occhi una big della Bundesliga.

Come riportato da Sky Sport, lo Schalke 04 si sarebbe fatta avanti per l’esterno classe 1994. Percassi avrebbe respinto il primo assalto, con la convinzione di costruire una grande squadra in vista della Champions League.