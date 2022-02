Barcellona, Araujo può dire addio: sirene inglesi sul difensore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Barcellona potrebbe perdere il suo difensore centrale in estate: Araujo nel mirino di due squadre della Premier League

Il Barcellona sta lavorando al rinnovo di contratto del difensore Araujo. L’uruguaiano è in scadenza nel 2023 ma la società vuole mettere le mani avanti per evitare sorprese.

La trattiva, secondo quanto riporta Sport, non è delle più semplici anche per l’inserimento di due squadre inglesi sul giocatore. Pronto il derby di Manchester per accaparrarsi il centrale blaugrana.