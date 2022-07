Calciomercato Bologna, Sartori vuole Cambiaso. In attacco vive le piste Ilicic e Lucca

Il calciomercato del Bologna potrebbe accogliere diversi nuovi volti: Sartori lavora per Cambiaso, Lucca e Ilicic

Il calciomercato del Bologna si potrebbe sbloccare con un’altra cessione. Dopo Hickey quella di Svanberg sembra essere la pista più plausibile per racimolare altri soldi.

Sartori intanto sta lavorando anche in entrata e studia il colpo in prestito di Cambiaso, su cui c’è anche la Salernitana. L’esterno è in cima alla lista delle idee del diesse perché può giocare su entrambe le fasce e coprirebbe l’addio dello scozzese. In avanti si punta sempre su Ilicic e il giovane Lucca, che potrebbe essere un ottimo vice Arnautovic da far crescere sotto l’ala di Mihajlovic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.