Napoli, Fabian Ruiz in uscita? Giuntoli punta su Svanberg

Il futuro di Fabian Ruiz potrebbe essere lontano da Napoli: Giuntoli ha già trovato in Svanberg il sostituto ideale

Il futuro di Fabian Ruiz potrebbe essere lontano da Napoli. La società non ha trovato ancora l’intesa con lo spagnolo per il rinnovo e dunque l’ipotesi cessione si fa sempre più largo per non perderlo a zero.

Giuntoli, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, avrebbe già le idee chiare sul possibile sostituto. Piace molto Svanberg del Bologna, che arriverà soltanto in caso di uscita di Fabian Ruiz.