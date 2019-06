Calciomercato Brescia, spunta un nome nuovo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione

Smaltiti i postumi per la festa promozione, il Brescia lavora alla costruzione della rosa per affrontare la prossima Serie A. Con Cellino che, in prima battuta, vorrebbe mettere a segno un paio di colpi per irrobustire la mediana.

E uno di questi potrebbe arrivare proprio dalla cadetteria, dove Segre si è messo in evidenza quest’anno a Venezia. Il mediano classe ’97, in realtà, è di proprietà del Torino, con cui rinnoverà a breve e con cui prenderà parte – con ogni probabilità – al ritiro estivo di Bormio. Poi, salvo diktat da parte di Mazzarri, tornerà in prestito: lo segue la Spal, ma il Brescia è in prima fila.