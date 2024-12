Calciomercato Cagliari, occhi sull’attaccante del Palermo per gennaio? Le ultimissime

Calciomercato Cagliari, occhi sull’attaccante del Palermo Matteo Brunori già per gennaio? Le ultimissime in casa rossoblù

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari ha individuato in Matteo Brunori uno dei possibili rinforzi per la finestra di calciomercato di gennaio. Un rinforzo utile a conseguire una tranquilla salvezza.

L’attaccante, oggi in forza al Palermo, potrebbe lasciare i rosanero nella sessione invernale, ma il suo arrivo in Sardegna sarebbe legato a uno scambio con Gianluca Lapadula. Una trattativa complessa, che potrebbe portare a un cambio di maglia per i due bomber. Situazione da monitorare con attenzione.