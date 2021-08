Calciomercato Cagliari, il Marsiglia prepara l’affondo per Simeone

Dario Benedetto sarebbe vicinissimo al Betis. Dopo la sua cessione il Marsiglia potrà affondare il colpo per Giovanni Simeone

Nella giornata di ieri, abbiamo parlato del Marsiglia, del suo forte interesse per Giovanni Simeone che si sarebbe potuto concretizzare in un’offerta soltanto nel caso di una cessione di Dario Bendetto. Ora, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Rudy Galetti le cose potrebbero cambiare. L’attaccante argentino, infatti, sembrerebbe sempre più vicino al Betis e questo lascerebbe al club turco la possibilità di affondare finalmente il colpo per il Cholito.

TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU CAGLIARINEWS24.COM