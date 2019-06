Calciomercato Cagliari: spunta l’ipotesi Defrel per l’attacco

In casa Cagliari starebbero pensando all’ingaggio di Gregoire Defrel per l’attacco: contatti avviati con la Roma

Dopo i rinnovi di Cigarini e Ceppitelli, il Cagliari vuole rinforzare anche il reparto avanzato. Come informa Gianluca Di Marzio, nel mirino del club sardo c’è Grégoire Defrel, attaccante classe 1991 che nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Sampdoria.

L’attaccante però è di proprietà della Roma. La Sampdoria non sembra intenzionata ad esercitare il riscatto così come la Roma non sembra intenzionato a tenerlo. Un’idea per l’attacco del Cagliari, intenzionato a fare un mercato importante.