Calciomercato Cagliari: stand-by per Godin e Nandez. La decisione

Il Cagliari mette in stand by le trattative riguardanti Diego Godin e Nahitan Nandez. Se ne riparlerà dopo la prima partita di campionato

Mancano pochi giorni alla prima partita di campionato e il Cagliari non può permettersi di essere distratto da quelle che sono le due trattative più focose del mercato: quella relativa a Diego Godin e quella di Nahitan Nandez.

Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, la società avrebbe deciso di mettere in stand by le operazione relative ai due giocatori visto che Mister Semplici si ritrova a dover iniziare il campionato con gli uomini contati. Mentre la presenza del difensore uruguaiano è data per scontata così come aumentano le possibilità della sua permanenza in Sardegna, è ancora dubbia la convocazione del Leon per il quale né West Ham né Tottenham hanno tentato di affondare il colpo finale, lasciando così spazio di manovra anche all’Inter.

