Calciomercato Chievo, Kiyine ad un passo dall’addio: la destinazione

Calciomercato Chievo, Kiyine ad un passo dall’addio ai clivensi: la destinazione dell’esterno sarà ancora in Serie A

Una stagione da dimenticare, ma non per tutti. Perché, se il Chievo è mestamente retrocesso in Serie B dopo un’annata quantomai travagliata, alcuni singoli si sono al contrario messi in evidenza. A partire, per esempio, da Kiyine.

L’esterno marocchino classe 1997 già a gennaio era finito nel mirino del Napoli. Che poi non ha affondato il colpo, ma resta vigile sull’obiettivo. Che ora, però, ha una pretendente in più: il Parma sembra fare sul serio per il giocatore, nei prossimi giorni a Verona potrebbe arrivare una busta con l’offerta.