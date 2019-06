Calciomercato Chievo, il Toro sonda tre elementi della rosa clivense

Calciomercato Chievo, Campedelli sull’attenti: il Toro sonda tre elementi della rosa clivense retrocessa in Serie B

Il Toro bussa alla porta del Chievo. E lo fa per tre volte. Tanti, infatti, sono gli elementi della rosa clivense di cui hanno preso informazioni i granata. A partire da Bani, vecchio pallino dalle parti della Mole Antonelliana: il difensore era già stato sondato a gennaio, tutto è pronto così per il secondo assalto.

Ma non solo. Perché da tempo il Toro, che la scorsa estate aveva ceduto Obi al Chievo, sta valutando altri due profili. Quelli che portano a Leris e, soprattutto, a Kiyine. Per il quale i granata non sono che una delle tante pretendenti in Serie A: il giocatore ha molto mercato e, con ogni probabilità, in estate lascerà Verona.