Calciomercato, duello ad alta quota per Renato Sanches. Juventus e Milan si sfidano anche sul mercato: l’obiettivo è il portoghese del Lille

Le squadre di Serie A si stanno muovendo per bloccare i proprio obiettivi in vista della prossima stagione. Nel caso di specie, Juve e Milan, che in campionato si sfidano per la Champions, hanno entrambe puntato il talento del Lille Renato Sanches.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già formulato la prima proposta per il campione d’Europa 2016. Sul piatto, un contratto da 3,5 milioni netti per cinque anni. Se, come sembra, Sanches accettasse la corte dei rossoneri, partirebbe la trattativa con il Lille.

Come detto, anche la Juventus è forte sul portoghese. I bianconeri stanno cercando dei rinforzi per il centrocampo, ed è probabile che cercherà di contattare il club del nord della Francia già entro questo mese.