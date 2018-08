Calciomercato, è previsto per domani il ritorno a Torino di Bonucci

Sempre domani invece Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sosterranno le visite mediche di rito con il Milan

L’annuncio ufficiale è arrivato poche ore fa ed ora è tempo per i giocatori che sono stati protagonisti nella maxi trattativa tra Juventus e Milan di iniziare la nuova avventura. Per Leonardo Bonucci, in realtà, si tratta di un ritorno nella società in cui ha militato per sette lunghe stagioni: come riporta Sportmediaset, l’ormai ex capitano rossonero domani sbarcherà a Torino con un volo via Amsterdam.

HIGUAIN E CALDARA – Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, invece, raggiungeranno domani la clinica “La Madonnina” situata nel centro di Milano ed alle otto inizieranno le consuete visite mediche con il loro nuovo club.