Fiorentina, otto giorni per decidere il futuro di Kokorin

La Fiorentina ha otto giorni per decidere il futuro di Kokorin, il mercato russo è ancora aperto e potrebbe essere quella la destinazione dell’attaccante

Il futuro di Kokorin è senza dubbio lontano da Firenze. Manca da capire se si trasferirà in questi giorni o se al termine della stagione.

L’idea della Fiorentina è quella di cederlo in questi otto giorni visto che in Russia il mercato è ancora aperto altrimenti optare per la risoluzione contrattuale. Lo riporta il Corriere dello Sport.