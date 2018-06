Gil Dias saluta la Fiorentina: ufficiale il passaggio al Nottingham Forest – FOTO

E’ terminata dopo appena dodici mesi l’avventura di Gil Dias alla Fiorentina: il fantasista portoghese è un nuovo calciatore del Nottingham Forest

Arrivato nell’estate 2017 dal Monaco a titolo temporaneo, Gil Dias ha dato l’addio alla Fiorentina. Il fantasista portoghese non ha convinto la dirigenza gigliata, che ha deciso di non riscattare il suo cartellino e di interrompere l’accordo di prestito. E il talento lusitano è già pronto per una nuova avventura: ufficiale il suo trasferimento al Nottingham Forest, formazione che milita nella Sky Bet Championship.

«Grazie per i tanti bei momenti. Per me è stato un onore indossare la maglia viola e continuerò a essere uno di voi. A voi, migliori tifosi d’Italia, grazie per la vostra passione e dedizione alla Fiorentina e Firenze. Grazie a tutta la squadra per il loro sostegno e le amicizie che rimarranno per sempre nel mio cuore. Davide, amico e capitano, non ti dimenticherò mai. Forza VIOLA sempre. Con affetto, Gil Dias», questo il lungo messaggio dell’esterno offensivo su Instagram per salutare tutti i tifosi della compagine toscana. Il classe 1996 ha già messo nero su bianco l’accordo con il Nottingham Forest, che lo ha prelevato in prestito dal Monaco e che punta su di lui per provare a ottenere la promozione in Premier League.