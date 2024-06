Calciomercato Fiorentina, su Ikoné piomba una BIG EUROPEA. TRATTATIVA con l’attaccante viola

Calciomercato Fiorentina, Ikoné fortemente nel mirino dell’Ajax al di là dell’offerta imposta dagli arabi. Ecco la situazione

Se da una parte gli arabi vogliono Ikoné, dall’altra la Fiorentina ha ricevuto la chiamata da parte dell’Ajax per l’attaccante viola. Ecco il reportage di Fabrizio Romano per questa trattativa di calciomercato.

L’Ajax ha aperto la trattativa per l’acquisto di Jonathan Ikoné dalla Fiorentina, è in preparazione una prima proposta. L’Ajax vede Ikoné come un’opportunità e potrebbe essere una prima offerta di prestito per l’esterno francese. Uno da guardare nei prossimi giorni.