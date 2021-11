Calciomercato Fiorentina: nessuno sconto per Vlahovic. Le ultime

La Fiorentina non è disposta a fare sconti per Dusan Vlahovic dopo la rottura sul rinnovo di contratto

Riflettori puntati sempre su Dusan Vlahovic sul mercato, con il centravanti della Fiorentina destinato a cambiare maglia tra gennaio e giugno.

Sulle sue tracce ci sono diverse squadre tra cui la Juventus, con l’Inter accostata al classe 2000 soprattutto la scorsa estate dopo l’addio di Lukaku. La Fiorentina – come riporta in Inghilterra il Sun – non farebbe però sconti e avrebbe fissato ad oltre 80 milioni di euro il prezzo del suo gioiello. All’estero occhio soprattutto alla corte per Vlahovic di Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham.